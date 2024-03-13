Военным силам Германии, Бундесверу, не хватает личного состава и техники, несмотря на специальный фонд модернизации, созданный два года назад, заявил комиссар парламента по вооруженным силам в докладе, представленном во вторник.

Комиссар Ева Хёгль заявила, что у военных «слишком мало всего».

«Несмотря на выдающиеся усилия, до существенных улучшений в персонале, оборудовании и инфраструктуре во второй год «Цайтенвенде» еще далеко», — сказал Хёгль, цитируя годовой отчет и используя немецкое слово для обозначения плана, который в широком смысле переводится как «поворотный момент».

Хёгль также отметила, что немецкие военные столкнулись с «огромной кадровой проблемой», и призвала увеличить численность войск со 181 000 до 203 000 к 2031 году.

«Бундесвер стареет и сокращается», — сказала она, отметив, что в конце 2023 года военнослужащих стало на 1537 человек меньше. В нескольких немецких воинских частях имеются большие «кадровые пробелы», сказала она.