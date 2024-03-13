Война между Израилем и ХАМАСом: Рамадан начинается, голод в Газе усиливается

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению насилия в секторе Газа и приостановке военных действий во время священного месяца Рамадан. Гутерриш отметил, что Рамадан символизирует мир и солидарность, однако в Газе продолжаются убийства, бомбардировки и кровопролитие.

Глава ООН также выразил требование освободить заложников, находящихся под стражей у ХАМАСа, и устранил важность безопасной и своевременной доставки гуманитарной помощи в Газу. Организация предупредила, что четверть населения сектора находится на грани голода, поэтому необходимо устранить все препятствия для обеспечения им необходимой помощи.

Гутерриш заявил журналистам, что международное гуманитарное право находится в разрушенном состоянии. Он предупредил, что возможное нападение Израиля на Рафах угрожает погрузить жителей Газы в еще более тяжелые испытания.