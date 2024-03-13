Органы здравоохранения сектора Газа оценили число погибших в 31 112 человек

По данным органов здравоохранения в секторе Газа, число погибших достигло 31 112 человек. Эти данные были предоставлены Министерством здравоохранения территории, контролируемой ХАМАСом. Только за последние 24 часа погибло 67 человек. В общей сложности 72 760 палестинцев получили ранения за время продолжающейся уже более четырех месяцев израильской кампании.

Министерство не проводит различий между гражданскими лицами и комбатантами, однако ООН и несколько гуманитарных организаций признают цифры потерь в целом достоверными.

Почти половина из 2,3 миллиона жителей Газы - дети, и по данным ООН, большинство погибших гражданских - женщины и дети.

Израиль начал военную операцию в секторе Газы в ответ на теракты, совершенные ХАМАСом на юге Израиля 7 октября. По данным, боевики убили около 1200 человек, преимущественно гражданских, и захватили в заложники около 250 человек. Считается, что ХАМАС до сих пор удерживает около 100 заложников.