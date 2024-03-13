Попытка запуска спутника в Японии, предпринятая частной компанией, провалилась

Первая попытка запуска спутника частной фирмой в Японии завершилась неудачей, когда ракета-носитель компании Space One Co. взорвалась всего через несколько секунд после старта с космодрома на западе страны. Этот инцидент стал серьезным ударом для компании, которая стремилась стать первой частной японской фирмой, выведшей спутник на орбиту.

Ракета компании Kairos, длиной 18 метров, потерпела неудачу при запуске из космического порта Кии в префектуре Вакаяма, который является первой коммерческой стартовой площадкой в Японии. Сразу после инцидента было объявлено о успешном применении мер по прекращению полета ракеты.

На место происшествия были направлены местные пожарные. Полиция сообщила, что на данный момент нет информации о пострадавших.