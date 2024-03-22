Лидеры ЕС призывают к немедленной приостановке боевых действий в секторе Газа

Президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала журналистам о планах на заключительной пресс-конференции первого дня саммита поздно вечером в четверг.

"Мы подготовили предложение о повышении тарифов на российский и белорусский импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки", - сказала она, добавив, что "есть несколько веских причин для внесения этого предложения".

«Это не позволит российскому зерну дестабилизировать рынок ЕС в этой продукции. Это остановит Россию от использования доходов от экспорта этих товаров в Европейский Союз. И это обеспечит, чтобы незаконный российский экспорт украденного украинского зерна не выйти на рынок ЕС", - сказал фон дер Ляйен.

И Россия, и Украина являются крупными экспортерами сельскохозяйственной продукции, и ЕС попытался снизить тарифные барьеры для украинского экспорта в условиях конфликта, отчасти для того, чтобы компенсировать сокращение украинского экспорта через Черное море , которое в значительной степени контролируется российскими военно-морскими силами и военно-воздушными силами.