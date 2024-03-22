Тобиас Бильстрем: вступление Швеции в НАТО укрепит безопасность Балтийского моря

Вступление Швеции и Финляндии в западный военный альянс НАТО укрепляет регион Балтийского моря на фоне перспективы «длительного» конфликта с Россией, заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем.

В беседе с корреспондентом Ричардом Уокером во время визита в Берлин в четверг Биллстрем сказал, что вступление двух стран Северной Европы означает, что все страны Балтийского моря, за исключением России, являются членами НАТО.

Он предсказал, что это «значительно добавит стабильности и безопасности в этой части мира».

Швеция стала новым членом НАТО в начале этого месяца после утомительной заявки, которая затянулась почти на два года. Страна, как и ее северный сосед Финляндия, отказалась от своей нейтральной военной позиции после вторжения России в Украину.