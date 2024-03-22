Президент Уганды Мусевени назначил сына главнокомандующим армией

Президент Уганды Йовери Мусевени своим спорным решением назначил своего сына главнокомандующим вооруженными силами.

Многие в стране полагают, что Мусевени готовит своего старшего ребенка к президентству.

Об этом решении министерство обороны объявило поздно вечером в четверг. В другом объявлении двое ближайших советников сына Мусевени также получили министерские посты в результате перестановок в правительстве.

49-летний генерал Мухузи Кайнеругаба, чьи высказывания в социальных сетях вызвали дипломатические скандалы, в последнее время проводит митинги по всей стране, нарушая закон, запрещающий военным чиновникам участвовать в партийной политике.

Кайнеругаба, однако, утверждает, что его деятельность беспартийна и направлена ​​на повышение патриотизма. Недавно он основал группу активистов под названием «Патриотическая лига Уганды».

Мусевени, которому 79 лет, впервые пришел к власти силой в 1986 году и с тех пор избирался шесть раз. Он не сказал, когда уйдет на пенсию.

В настоящее время у президента нет соперников внутри правящей партии «Движение национального сопротивления», что заставляет многих полагать, что военные будут иметь право голоса при выборе его преемника.