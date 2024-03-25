Саймон Харрис станет премьер-министром Ирландии

Саймон Харрис в воскресенье возглавил правящую правоцентристскую партию Ирландии Fine Gael, подготовив почву для своего избрания на пост премьер-министра.

Он сменил Лео Варадкара, который объявил о своем неожиданном уходе в среду .

Харрис не встретил сопротивления на выборах руководства партии. Ему 37 лет, а это значит, что в случае избрания он станет самым молодым премьер-министром Ирландии.

До новых парламентских выборов у него осталось не больше года.

Левая соперница Фине Гаэль, Шинн Фейн, лидирует в опросах общественного мнения на протяжении последних нескольких лет. Партия выступает за воссоединение с Северной Ирландией.