Северная Корея заявила, что Япония запросила саммит с Ким Чен Ыном

Государственные СМИ Северной Кореи (ЦТАК) сообщили в понедельник, что премьер-министр Японии Фумио Кисида недавно предложил провести двусторонний саммит с лидером Ким Чен Ыном , ссылаясь на заявление сестры Кима и высокопоставленного чиновника Ким Ё Чен.

Однако Ким Ё Чен добавила, что любая встреча будет зависеть от изменения политики Токио, обвинив Японию в «противодействии» Северной Корее.

"Премьер-министр должен знать, что то, что он хочет и принял решение, не означает, что он может, или руководство нашей страны пойдет ему навстречу", - говорится в заявлении.

"Если Япония... примет политическое решение открыть новый путь для улучшения отношений, основанный на взаимном уважении и уважительном поведении, я считаю, что две страны могут открыть новое будущее", - добавили в документе.

Сотрудничество Японии с Южной Кореей и США по сдерживанию программы вооружений Северной Кореи остается источником напряженности, равно как и похищение японских граждан Северной Кореей в 1970-х и 80-х годах.