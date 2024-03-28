Умер лауреат Нобелевской премии психолог Дэниел Канеман

В среду скончался американо-израильский психолог Дэниел Канеман в возрасте 90 лет. Его уход стал трагической потерей для науки. Канеман и его коллега Амос Тверски внесли огромный вклад в изучение принятия решений человеком и получили за это награду Нобелевской премии по экономике.

Их исследования помогли изменить стереотипы и представления о рациональности человеческого поведения. Ученые из Принстонского университета подтвердили утрату Канемана и выразили соболезнования его близким.

Бывший коллега и профессор Эльдар Шафир выразил сожаление о том, что многие области социальных наук претерпели значительные изменения с момента появления Канемана на сцене. "Его нам будет очень сильно не хватать", подчеркнул Шафир в пресс-релизе. Пока не раскрываются место и причина смерти Канемана.