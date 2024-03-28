Последние самолеты с письмами для доставки по Германии вылетели в четверг, поскольку немецкая почтовая служба Deutsche Post прекращает свои внутренние почтовые рейсы спустя более чем 62 года.

Прекращение воздушных перевозок, призванное сократить расходы и выбросы парниковых газов, произошло после того, как коалиционное правительство Германии решило смягчить правила, регулирующие сроки доставки, а это означает, что клиентам теперь придется дольше ждать писем.

По данным dpa, другие самолеты ранее вылетели из Ганновера, Мюнхена и Штутгарта. Всего шесть самолетов перевезли около 1,5 миллиона писем общим весом 53 тонны (58,5 тонны США).

Закон о почте Германии уже давно требует, чтобы не менее 80% отправленных писем доставлялись на следующий рабочий день и 95% - на второй рабочий день, что делало необходимым транспортировку писем по воздуху.

Deutsche Post утверждает, что транспортировка писем по суше, а не по воздуху снизит выбросы CO2 на одно письмо примерно на 80%.

Ночные полеты по перевозке писем начались в сентябре 1961 года.

Количество писем, нуждающихся в транспорте, резко сократилось, поскольку люди переводят услуги и общение в онлайн.