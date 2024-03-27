Оператор «Деловые Линии» начал применять электронные накладные на маршрутах межтерминальных перевозок

«Деловые Линии» сделали прогрессивный шаг, внедрив систему межтерминальных перевозок с использованием электронных транспортных накладных (ЭТрН) – об этом сообщили в пресс-службе организации. Нововведение открывает путь к более широкому применению электронной документации в различных типах доставки в будущем. Начало перехода пришлось на завершение предыдущего года, и уже на начальном этапе внедрения инициативы удалось зарегистрировать свыше 15 000 цифровых форм документов. В настоящий момент процедура находится в фазе оттачивания, при этом электронные версии документов временно сопровождаются их бумажными копиями.

Представители «Деловых Линий» подчеркнули значительные преимущества перехода на электронный формат документооборота. Основным из них является мгновенный доступ всех участников логистического процесса к необходимым документам. Это не только увеличивает прозрачность всех перевозок, но и значительно ускоряет обмен документацией. Также, данный переход позволяет водителям грузовиков избежать необходимости перевозить бумажные документы, предоставляя при проверке только QR-код, отображаемый на экране мобильного устройства. Для сотрудников архивов и отделов по работе с документацией уходит необходимость в печати и физической пересылке документов, ведь все можно хранить в цифровом формате, что заметно упрощает поиск необходимой информации.

Несмотря на то, что в настоящий момент использование ЭТрН не является обязательным, многие специалисты в сфере логистики предсказывают, что с учетом его обязательного введения в будущем, компаниям, работающим в «серой» зоне, придется либо адаптироваться к новым правилам, либо покинуть рынок.

Цифровые изменения не только облегчают бизнес-процессы внутри отрасли, но и ведут к улучшению экологической обстановки за счет сокращения использования бумаги, что снижает общее количество отходов и способствует сохранению лесов. Помимо этого, значительно сокращается время на обработку и передачу документации, что позволяет более эффективно управлять логистическими цепочками и повышает уровень удовлетворенности клиентов.