Олаф Шольц поддерживает расширение Tesla в Германии, несмотря на протесты

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в четверг, что поддерживает спорные планы по расширению завода американского производителя электромобилей Tesla недалеко от Берлина. Tesla хочет удвоить размер своей Gigafactory в Грюнхайде на окраине немецкой столицы Это вызвало сопротивление со стороны различных протестующих, в том числе местных жителей и защитников окружающей среды.

Ранее в этом месяце производство на заводе было остановлено почти на неделю после того, как предположительно в результате поджога были оборваны линии электропередачи, подававшие электроэнергию.

В феврале необязывающее голосование в Грюнхайде показало, что более 60% местных жителей были против запланированного расширения.

Но канцлер указал на другого американского автопроизводителя, Ford, который уже почти 100 лет имеет завод в Кельне на западе Германии, заявив, что автопроизводителю и муниципалитету удалось работать вместе, чтобы добиться успеха.