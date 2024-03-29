Xiaomi выпустила первый электромобиль

Китайский производитель электроники Xiaomi выпустил свой первый электромобиль в Китае в четверг и начал принимать заказы на автомобиль через приложение.

Первый электромобиль компании называется SU7 и представляет собой спортивный четырехдверный седан. Цена автомобиля аналитики оценивают в 300 000 юаней (37 000 евро, 40 000 долларов США).

Низкая цена должна помочь конкурировать с зарубежными конкурентами. Государственные субсидии помогли Китаю стать крупнейшим в мире рынком электромобилей , при этом продажи остаются в основном внутри страны.

Xiaomi планирует войти в пятерку крупнейших автопроизводителей мира в ближайшие 15–20 лет.