В результате авиаударов Израиля в Сирии погибли десятки человек

В результате авиаударов Израиля по сирийскому Алеппо погибли 36 человек, в том числе члены ливанской группировки "Хезболла" , сообщили источники в пятницу.

Сирийская ассоциация по правам человека, базирующаяся в Великобритании группа наблюдателей, сообщила, что «по меньшей мере 36 солдат были убиты и десятки ранены» в результате налета израильской авиации на территорию вблизи складов ракет.

Объект нападения расположен недалеко от международного аэропорта Алеппо.

Ранее министерство обороны Сирии заявило, что израильские авиаудары и атаки боевиков вокруг Алеппо привели к гибели мирных жителей и военнослужащих.

В министерстве сообщили, что израильские авиаудары совпали с атаками беспилотников, совершенными «террористическими организациями» из Идлиба и западных сельских районов Алеппо.

Министерство не предоставило подробностей о количестве жертв и не уточнило, стали ли эти жертвы результатом израильских авиаударов или атак группировок боевиков.