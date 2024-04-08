Германия предстанет перед высшим судом ООН по обвинению в «геноциде» в секторе Газа

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, широко известная как Конвенция о геноциде, является одним из многих документов международного права, созданных в ответ на геноцид 20-го века.

Под эгидой недавно созданной Организации Объединенных Наций договор 1948 года направлен на выполнение принципа «никогда больше» рефрена, который возник в результате систематического уничтожения Германией 6 миллионов европейских евреев и миллионов других евреев во время Холокоста Создавая правовую основу для геноцида конвенция надеется предотвратить еще один хотя за прошедшие десятилетия по всему миру произошел ряд крупномасштабных военных преступлений. Германия и Израиль являются двумя из более чем 150 стран-участниц конвенции, наряду с небольшой страной Центральной Америки Никарагуа Это означает, что каждая подписавшая сторона несет юридическую ответственность за соблюдение положений конвенции и оставляет за собой право официально обвинять другую сторону в их нарушении.

Германия вряд ли является единственным союзником Израиля, но она является одним из его самых сильных союзников. По данным SIPRI, института исследования конфликтов, после США она была крупнейшим поставщиком оружия в Израиль в период с 2019 по 2023 год, на долю которого приходилось 30% импорта. Правительство Германии дало зеленый свет значительным дополнительным поставкам после терактов 7 октября.

«Идея о том, что немецкое оружие способствует убийству многих, многих мирных жителей тысяч мирных жителей, женщин и детей ужасна», сказал Хоффманн.

Прежде чем подать иск, Никарагуа направила дипломатические ноты нескольким западным странам, включая Германию, которые поддерживают Израиль или прекратили финансирование БАПОР агентства ООН по делам палестинских беженцев, из-за слабо поддержанных обвинений Израиля в том, что сотрудники БАПОР были причастны к октябрьским событиям. 7 атак.