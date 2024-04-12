Германия: Бундестаг проголосует за закон о гендерном самоопределении

Нижняя палата парламента Германии, Бундестаг , как ожидается, проголосует в пятницу по закону — Закону о самоопределении , — который упростит процедуру изменения гендерной идентичности и имени в государственных ЗАГСах.

В настоящее время необходимы экспертные оценки и решение суда, если кто-то хочет сменить пол.

В пятницу также состоится окончательное обсуждение законопроекта, который позволит супружеским парам брать двойное имя.

Согласно действующему закону, граждане смогут официально изменить свое имя и пол только после того, как они пройдут обследование у двух психиатров и получат разрешение суда.

Закон о самоопределении позволит внести эти изменения в рамках простой процедуры.

В проекте трансгендер определяется как человек, который не идентифицирует себя с полом, присвоенным ему при рождении