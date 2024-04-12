Зеленский прибыл в Литву на саммит трех морей

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву в четверг, чтобы встретиться с лидерами стран Центральной и Восточной Европы на саммите трех морей .

Запланирована встреча Зеленского с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Обе страны планируют подписать двустороннее соглашение о безопасности.

"Главная задача на данный момент - приложить все усилия для укрепления нашей системы ПВО, удовлетворения насущных потребностей Сил обороны Украины и консолидации международной поддержки, чтобы мы могли преодолеть наступление", - заявил Зеленский в социальных сетях.

Инициатива трех морей — это региональный альянс, созданный государствами-членами ЕС, расположенными между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Украина и Молдова стали участниками в 2022 и 2023 годах соответственно.