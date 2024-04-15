Аэропорты Ирана возобновляют работу после нападения на Израиль

Государственные СМИ Ирана сообщили о возобновлении работы аэропортов в Тегеране и других местах в понедельник после атаки иранских беспилотников и ракет на Израиль. Полеты были приостановлены после первого прямого нападения на территорию Израиля в субботу, которое стало ответом на нападение на консульство Ирана в Сирии, в совершении которого Тегеран обвинил Израиль.

Информационное агентство IRNA сообщило, что «полеты в международном аэропорту Имама Хомейни в Тегеране вернулись к нормальному состоянию с 6:00 утра (02:30 по Гринвичу)». Сообщается, что другие аэропорты по всей стране также работают.

Атака Ирана вызвала опасения по поводу возможных ответных ударов Израиля, в результате чего авиакомпании приостановят полеты в регионе.

Соседние страны Иордания, Ирак и Ливан также временно закрыли свое воздушное пространство