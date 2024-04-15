Израиль обдумывает ответ на нападение Ирана

В то время как Израиль обдумывает следующий шаг после произошедшей на выходных беспилотной и ракетной атаки Ирана, мировые лидеры предостерегают Израиль от эскалации ситуации.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что его страна сделает все возможное, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

«Мы все обеспокоены возможной эскалацией», — заявил Макрон в интервью телеканалу BFM и радио RMC.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Израиль не принимать ответных мер, назвав нападение Ирана «почти полным провалом».

«Если вы сидите сегодня утром в Израиле, вы думаете совершенно правильно, мы имеем полное право реагировать на это, и они это делают. Но мы призываем не допускать эскалации», — заявил Кэмерон британской телекомпании Sky News в понедельник.

«Во многих отношениях это было двойное поражение Ирана. Атака оказалась почти полным провалом, и они открыли миру, что они представляют собой злонамеренное влияние в регионе, готовое сделать это. Поэтому мы надеемся, что этого не произойдет. быть ответным ответом»