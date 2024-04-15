Анастасия Щипанова стала лицом рекламной кампании Cristallini

Жизнь творческих людей всегда невероятно насыщена разнообразными событиями. Совсем недавно стало известно, что художница и модель Анастасия Щипанова подписала очередной эксклюзивный контракт с крупным международным модельным агентством и приняла участие в рекламной кампании для известного бренда одежды Cristallini.

Модный дом с десятилетней историей имеет бутики в Румынии и в Лос-Анджелесе, регулярно участвует на неделе моды в Париже.

В этом году показ Cristallini прошел в парижском отеле Ritz Carlton при поддержке Fashion TV, а фотосъемка для лукбука организована в стильных атмосферных декорация отеля Raffles.

Анастасия Щипанова открыла показ в роскошном красном платье в пол с ярким жакетом из перьев.

Мы живем в то время, когда искусство и мода максимально тесно переплетены между собой. Стирается та грань когда арт прекращает быть просто искусством, а уже становится модой. Современный художник, особенно если это красивая молодая девушка, победительница конкурсов красоты с ростом 180 сантиметров, должна быть очень скучной фигурой, чтобы не стать замеченной фэшн индрустрией.