В Израиле открылись школы после нападения Ирана

В понедельник по всему Израилю вновь открылись школы, объявили Армия обороны Израиля, сняв ряд ограничений на общественную деятельность, которые были введены накануне воскресного ракетного удара Ирана. После «оценки ситуации», говорится в заявлении военных, «было решено восстановить образовательную деятельность по всему Израилю».

«В районах северной границы (с Ливаном) и общинах вблизи сектора Газа возобновится образовательная деятельность, но с ограничениями», продолжилось заявление, добавив, что ограничения на большие собрания также будут сняты в большинстве мест.