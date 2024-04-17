Китай призвал Великобританию прекратить вмешательство в дела Гонконга, а также прекратить укрывать и потворствовать преступникам и участникам беспорядков, которые подрывают национальную безопасность Китая.

Представитель министерства иностранных дел Линь Цзянь сделал это заявление во вторник на ежедневном брифинге для прессы, когда его попросили прокомментировать бессмысленную клевету на дела Гонконга в так называемом шестимесячном отчете Великобритании, призвав Великобританию уважать тот основной факт, что Прошло почти 27 лет с тех пор, как Гонконг вернулся в состав Китая.

"Так называемый доклад, опубликованный Великобританией, игнорирует и искажает факты, грубо вмешивается в дела Гонконга и внутренние дела Китая, а также серьезно нарушает принципы международного права и основные нормы, регулирующие международные отношения", сказал Линь.

«Китай категорически недоволен этим и решительно выступает против этого», сказал Линь.

По его словам, с момента возвращения Гонконга китайское правительство полностью и добросовестно реализовало принципы «одна страна, две системы», управление Гонконгом народом Гонконга и высокая степень автономии.