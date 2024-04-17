Иностранные дипломаты приветствуют CICPE за содействие развитию международных деловых возможностей

По словам Дерека Ламбе, экономического советника посольства Ирландии в Китае, Китайская международная выставка потребительских товаров (CICPE) является отличной платформой для ирландских компаний, чтобы представить себя китайским потребителям и продвигать ирландские предложения. Четвертая выставка CICPE в настоящее время проходит в Хайкоу, столице южной островной провинции Китая Хайнань, в мероприятии этого года принимают участие более 4000 брендов из 71 страны и региона.

Ирландия, почетный гость выставки в этом году, открыла национальный павильон площадью 500 квадратных метров, демонстрирующий ирландские продукты в различных секторах, включая продукты питания и напитки, моду, образование, культуру, туризм и науки о жизни.

«Отношения между Ирландией и Китаем становятся все крепче, и существует огромный потенциал для дальнейшего развития наших экономических и торговых отношений», отметил Ламбе. Он выразил оптимизм по поводу перспектив развития Китая и выразил надежду, что Ирландия останется неотъемлемой частью глобальных торговых отношений Китая.