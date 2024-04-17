Си Цзиньпин встретился с канцлером Германии Шольцем

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился во вторник с канцлером Германии Олафом Шольцем в государственном гостевом доме Дяоюйтай в Пекине, призвав обе стороны продвигать отличительные черты взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов и достигать обоюдный успех.

Отметив, что в этом году исполняется 10 лет со дня установления всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Германией, Си Цзиньпин заявил, что на протяжении последних 10 лет, несмотря на огромные изменения на международной арене, китайско-германские отношения сохраняют устойчивый рост, а двусторонние отношения сохраняют устойчивый рост. сотрудничество укрепилось и углубилось по всем направлениям, давая импульс развитию обеих стран.

В настоящее время во всем мире ускоряются преобразования, не наблюдавшиеся за столетие, и человечество сталкивается с растущими рисками и проблемами. Эти проблемы не могут быть решены без сотрудничества крупных стран, заявил Си Цзиньпин.

Поскольку Китай и Германия являются второй и третьей по величине экономикой в ​​мире соответственно, консолидация и развитие их отношений имеют значение, выходящее за рамки двусторонних отношений, и оказывают серьезное влияние на Евразийский континент и весь мир, заявил Си Цзиньпин, призвав обе страны рассматривают и развивают двусторонние отношения с долгосрочной и стратегической точки зрения и работают вместе, чтобы обеспечить большую стабильность и определенность в мире