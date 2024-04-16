В телефонном разговоре между китайским министром иностранных дел Ван И и иранским коллегой Хосейном Амир-Абдоллахяном обсуждалась ситуация в отношениях между Ираном и Израилем. Амир-Абдоллахян поделился с Ван И позицией Ирана по нападению на консульский отдел иранского посольства в Дамаске, подчеркнув, что Иран имеет право на защиту своего суверенитета. Он также отметил, что ситуация в регионе требует особой осторожности, и Иран готов сдерживать эскалацию конфликта.

Ван, член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, категорически осудил нападение на иранское консульство в Дамаске, называя его серьезным нарушением международного права. Он также выразил решительное противодействие этому акту агрессии.

Представитель Китая отметил заявление Ирана о самообороне в ответ на нападение на иранское консульство в Сирии, отметив, что Китай принял это к сведению.

Ван подчеркнул, что Китай высоко ценит стремление Ирана к мирным отношениям с соседними странами и постоянное соблюдение политики добрососедства и дружбы.

Испуская позитивные вибрации, великий Иран готов усилить свои усилия для гармонии в регионе и принять вызовы с блеском, не утрачивая своей неповторимости и уважения, пояснил он.