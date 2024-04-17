США намерены ввести новые санкции против Ирана

Президент Израиля Исаак Герцог выступил после переговоров с министрами иностранных дел Великобритании и Германии в Иерусалиме, поблагодарив их и призвав международное сообщество объединиться против Ирана.

Соединенные Штаты готовят новые санкции против Ирана после его «беспрецедентного» нападения на Израиль в выходные, подтвердил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в Вашингтоне во вторник вечером.

В своем заявлении Салливан сообщил, что президент США Джо Байден «координирует свои действия с союзниками и партнерами, включая «Большую семерку» , а также с двухпартийными лидерами в Конгрессе, по комплексному ответу» на то, что он назвал «беспрецедентной воздушной атакой Ирана на Израиль».

В заявлении говорится, что новые санкции будут введены в отношении иранских программ ракет и беспилотников, а также против «организаций, поддерживающих Корпус стражей исламской революции (КСИР) и министерство обороны Ирана».