Второй сезон авторской программы «Медийные лица» с Сусанной Альпериной стартовал на RUTUBE

Зрителей ждут эксклюзивные интервью с самыми влиятельными деятелями современного медиапространства

Во вторник, 16 апреля, на национальном видеохостинге RUTUBE стартовал второй сезон авторской программы журналиста, кинообозревателя и программного директора кинофестиваля Original+ Сусанны Альпериной «Медийные лица». Первым гостем стала Наталья Каневская, дочь актёра Леонида Каневского, художник по костюмам и дизайнер. Она рассказала о своём детстве, выборе профессии и создании собственного бренда.

Наталья призналась, что в начале карьеры столкнулась с трудностями, связанными со статусом отца. Но со временем научилась проще относиться к комментариям окружающих.

«Я уже столько лет дочь Леонида Каневского… За это время привыкла к тому, что меня часто спрашивают об отце. Но в начале карьеры было трудно воспринимать себя как дочь Каневского, потому что всегда была эта приставка в разговорах обо мне», — призналась Наталья.

Также героиня рассказала о выборе своей профессии. По словам Натальи, она с детства мечтала стать актрисой, но планы изменились после переезда в другую страну.

«Всю свою жизнь я хотела стать актрисой, поэтому до определённого момента меня не волновали вопросы выбора профессии. Ситуация обострилась после переезда в Израиль. Я не знала языка, из-за чего чувствовала себя немым человеком. Ходила на спектакли и не понимала, о чём идёт речь. Но видела декорации и костюмы. И постепенно переключилась со сцены на закулисье», — поделилась Наталья.

В студии программы Сусанна Альперина встретится и с другими влиятельными деятелями современного медиапространства: руководителями онлайн-платформ и телеканалов, продюсерами, шоураннерами, режиссёрами, сценаристами и звёздами кино и телевидения. Гости расскажут о своей профессии и о том, что ранее не было известно. Всего запланировано восемь выпусков, которые будут выходить на RUTUBE каждые две недели.