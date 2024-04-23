Британия намерена предоставить Украине крупнейший пакет военной помощи

Во время своего визита в Польшу, премьер-министр Риши Сунак из Великобритании объявит о предоставлении Украине огромного пакета военной помощи.

Согласно официальному заявлению на сайте правительства королевства, ожидается, что Украине будет выделено 500 млн фунтов стерлингов (более $617 млн) и крупнейшая в истории поставка боеприпасов. В этот пакет войдут 60 различных видов лодок, более 1600 ракет и другие военные средства, включая защищенные транспортные средства и бронированные автомобили.

В этом финансовом году Украина получит 3 миллиарда фунтов стерлингов в виде британской военной помощи, что поможет обеспечить быструю доставку боеприпасов, средств противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов и инженерной поддержки. Внутренние цепочки поставок для обороны будут расширены за счет закупки беспилотников из Великобритании и использования выделенных средств.