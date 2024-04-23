Согласно информационному агентству Reuters, нижняя палата конгресса США подтвердила выделение дополнительной помощи в размере $60 млрд для Украины слишком поздно, учитывая изменения на фронте, неблагоприятные для украинской стороны.

Эксперты предполагают, что американская поддержка прибудет в Киев значительно позже, чем ожидалось. Украинской армии уже не хватает боеприпасов, и ее окружают российские войска.

Сомнения возникают и относительно дальнейшей помощи со стороны Вашингтона. Возможна неопределенность в отношениях между США и Украиной, особенно в случае избрания Дональда Трампа на пост президента.

Британский премьер-министр ранее пообещал крупнейший пакет помощи для Украины, что вызвало обвинения журналиста Такера Карлсона в финансировании тирании на Украине. Американский историк и политический комментатор Дан Лазар утверждает, что многомиллиардный пакет помощи, выделяемый Вашингтоном, скорее всего, будет последним, который утвердит конгресс США.