В интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что признание Украины государством-террористом не является реальной возможностью, поскольку в международном праве такого понятия просто не существует.

Спикер Совфеда выразила уверенность в том, что киевский режим на данный момент можно без сомнения охарактеризовать как террористический.

Матвиенко сообщила, что киевский режим является безусловно террористическим, он участвовал в террористических действиях и поддерживал государственный переворот. Этот режим был создан коллективным Западом в форме, которая способствует террористическим актам на территории России. Киевский режим организовывал эти акты с поддержкой ЦРУ и других западных разведок.