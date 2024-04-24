Китай представил экипаж «Шэньчжоу-18» для полета на космическую станцию

На пресс-конференции, проведенной Китайским пилотируемым космическим агентством (CMSA), объявлено, что пилотируемый космический полет "Шэньчжоу-18" будет осуществляться тремя астронавтами - Ли Гуансу, Ли Цун и Е Гуанфу, который возглавит миссию.

Запуск космического корабля запланирован на четверг в 20:59 по местному времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, как сообщил заместитель директора CMSA Линь Сицян. Е Гуанфу уже имел опыт участия в миссии «Шэньчжоу-13» с прошлого года до весны 2022 года, в то время как Ли Цун и Ли Гуансу, новички в космосе, являются частью третьей группы китайских космонавтов.

Астронавты на борту космического корабля "Шэньчжоу-18" принадлежат к поколению, родившемуся после 1980-х годов.