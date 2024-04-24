В Чувашии отменили парад Победы и салют

В связи с обеспечением безопасности граждан, власти Чувашии приняли решение ограничить проведение праздничных мероприятий во время майских праздников. Первомайская демонстрация, шествие "Бессмертного полка", парад Победы и салют не состоятся, как объявил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Однако, чтобы сохранить праздничное настроение, будут организованы новые форматы мероприятий. Например, на предприятиях будут проведены "маевки", а также будет уделено внимание ветеранам. "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-режиме, а также запланированы акции "Окна Победы" и "Звонок ветерану", сообщил Николаев.

Жителей он призвал к бдительности и соблюдению мер безопасности.