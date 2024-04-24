Второй визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай назначен менее чем за год. Первая точка назначения Шанхай, где более полувека назад был опубликован исторический Шанхайский договор.

Этот документ отметил начало улаживания отношений между Китаем и США, показав, что страны с различными системами могут найти общий язык и стремиться к мирному сосуществованию.

Ожидается, что визит Блинкена, продолжение телефонных переговоров между президентом Китая Си Цзиньпином и американским президентом Джо Байденом, поможет укрепить двусторонние связи на основе уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, как описано в договоре.

После июньского визита в 2023 году произошли значительные изменения в двусторонних отношениях, отражающие отход от исторических минимумов, которые были год назад. В Сан-Франциско прошлого года главы двух государств провели саммит, после чего отношения начали стабилизироваться. Однако несмотря на это, по-прежнему остается высокий уровень враждебности, вызванный прежде всего приверженностью Вашингтона к мышлению с нулевой суммой и восприятием Китая как угрозы. Для создания здоровых и стабильных отношений между Китаем и Америкой необходимо правильное понимание друг друга и принятие реальных мер со стороны обеих стран в соответствии с согласием главных лидеров.