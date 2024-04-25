Минздрав РФ исключил антибиотики из стандарта медицинской помощи при ОРВИ

Важное изменение произошло в сфере медицинской помощи при ОРВИ - антибиотики были исключены из стандарта лечения. Эту новость опубликовали на сайте правовой информации, документ подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Согласно информации из РИА Новости, перечень лекарств для борьбы с ОРВИ теперь не включает в себя антибиотики, зато появился препарат кагоцел. Кроме того, Минздрав расширил круг врачей, которые могут диагностировать эту болезнь - теперь помимо инфекционистов, кардиологов и других специалистов в этот список вошли акушер-гинеколог, гематолог и пульмонолог.

Пульсоксиметрия присоединилась к многообразию методов лечения ОРВИ, позволяющих расширить возможности воздействия на заболевание.