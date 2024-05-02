Премьер-министр Японии обещает возглавить разработку международных правил искусственного интеллекта с помощью новой структуры

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в четверг пообещал возглавить разработку глобальных правил надлежащего использования технологий генеративного искусственного интеллекта посредством новой структуры с участием стран-единомышленников.

Выступая на заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества и развития, Кисида выразил признательность другим странам за запуск ранее в тот же день Группы друзей Хиросимского ИИ.

Создание Хиросимского процесса искусственного интеллекта было согласовано на саммите «Большой семерки», организованном в мае прошлого года Кисидой в городе на западе Японии, его родном избирательном округе. Он присутствовал на министерской встрече ОЭСР, в которой Япония будет председательствовать в 2024 году.

«Давайте будем сотрудничать как нации, объединенные общей целью, чтобы устранить универсальные возможности и риски, связанные с ИИ, и работать над достижением безопасного, надежного и заслуживающего доверия ИИ», — сказал Кисида в Париже.