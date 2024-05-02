Суд отказал АСВ в развороте сделки QIWI после отзыва лицензии у банка

АСВ, выполняющее функции временной администрации банка, подало иск 5 марта против бывших собственников КИВИ Банка в интересах кредиторов. Арбитражный суд Москвы отказал в рассмотрении этого иска после отзыва лицензии у банка. Иск был направлен на оспаривание сделки по смене собственника, проведенной менее чем за месяц до отзыва лицензии банка, и вовлекал кипрскую Qiwi Plc., российское АО «Киви» и гонконгскую Fusion Factor Fintech Limited.

Компания QIWI, специализирующаяся на финансовых технологиях и переводах, имеет своим основным активом КИВИ Банк. Ее акции торгуются как на Мосбирже, так и на NASDAQ. Зарегистрированная на Кипре, она успешно сохранила листинг после разделения бизнеса на российский и международный. Вследствие российской операции на Украине торги на американской бирже были приостановлены, однако компания получила разрешение на их возобновление.

Сделка по продаже российских активов, объединенных в АО «Киви», была завершена в январе 2024 года. Покупателем оказалась гонконгская Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащая экс-главе QIWI Андрею Протопопову.

Qiwi Plc сохраняет свои международные активы, располагая бизнесом в Казахстане, ОАЭ и других странах. Среди сервисов, которые остаются в контуре российского бизнеса, можно выделить КИВИ Банк, «QIWI Кошелек», Qiwi Business, систему денежных переводов Contact и другие.