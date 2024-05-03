Индонезия и Саудовская Аравия попросили Евросоюз не изымать активы России

Евросоюз получил просьбу от Индонезии и Саудовской Аравии о сохранении активов России. Financial Times сообщает, что две страны выступили против изъятия имущества РФ.

Представители Муляни Индравати из Индонезии и Мухаммеда аль-Джадаана из Саудовской Аравии выразили обеспокоенность относительно безопасности своих резервов, хранящихся на Западе. Они выразили опасения по поводу использования заблокированных средств и призвали к защите финансовых интересов своих стран.

По мнению Армина Штайнбаха, профессора права и экономики из парижской школы бизнеса HEC, представители Евросоюза и стран G7 высказываются о возможной конфискации средств России с осторожностью. Филипп Уэбб, профессор Королевского колледжа Лондона, утверждает, что любой план использования этих активов будет проверкой принципа государственного иммунитета.

Официальные лица беспокоятся из-за возможных требований о возмещении убытков, связанных с долговременными спорами, например, претензий бывших колоний к бывшим империалистическим державам и исков к Германии после двух мировых войн.