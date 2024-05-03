Как российскому бизнесу дорасти до цифровой зрелости и при чем тут «Русское Деловое Общество»

Современный бизнес-ландшафт неумолимо меняется под воздействием цифровых технологий. Чтобы оставаться конкурентоспособными, компании должны не просто адаптироваться к новым реалиям, но и достичь цифровой зрелости – состояния, при котором цифровые инструменты интегрированы во все бизнес-процессы и используются для достижения стратегических целей. Большинство участников отечественного рынка это осознают, однако до сих пор такой подход скорее характерен для крупных игроков и центра страны. Но необходимость соответствовать требованиям большой игры касается и малого, и среднего бизнеса, и периферии. И вот тут на сцену выходит либо государство, либо деятели, понимающие необходимость «подтягивать», обучать, помогать предпринимателям. К последним и относится «Русское Деловое Общество».

Устройство бизнес-процессов на цифре

Бизнес-процессы – это последовательность взаимосвязанных действий, направленных на достижение определенного результата. Проще говоря, это все то, что компания делает для создания продукта или услуги, от закупки материалов до доставки клиенту.

Эффективное управление бизнес-процессами – основа успешного функционирования любой организации. И сегодня это невозможно без участия специальных программ и искусственного интеллекта.

Современные системы контроля работают только и исключительно на цифре. В 90-е годы прошлого века появилась концепция планирования ресурсов предприятия или ERP (enterprise resource planning). Без этой системы невозможна работа крупных компаний, а ее модули стали неотъемлемыми нишевыми компонентами сразу нескольких сфер и могут существовать самостоятельно.

Большинство продажников знают, что такое CRM (Customer Relationship Management — сервисы для онлайн-взаимодействия с клиентами), а передовые компании, которые занимаются техобслуживанием или ремонтом, могут объяснить, зачем нужны программы EAM (Enterprise Asset Management — управление физическими активами, складами запчастей, сопутствующими рисками и расходами). На большинстве современных заводов используют решения по цифровому производственному планированию (APS, MRP, MES).

Что мешает: вызовы цифровой трансформации

Несмотря на очевидные преимущества цифровизации, многие предприниматели сталкиваются с рядом проблем на пути к цифровой зрелости. К сожалению, не все предприниматели обладают достаточными знаниями о цифровых технологиях и их возможностях. А те, кто знают, не спешат пользоваться ими, так как переход нередко требует значительных инвестиций в оборудование, программное обеспечение и обучение персонала, что для небольших организаций может стать серьезным препятствием при не самых ясных перспективах.

Вдобавок большинству людей новшества кажутся пугающими. Сотрудники, да и руководители могут сопротивляться внедрению новых технологий, опасаясь потери работы или нежелания учиться новому. К тому же резкая цифровизация или отсутствие четкой стратегии внедрения может быть хаотичной и неэффективной. И тогда бизнес точно откажется от такой идеи. Вот только просуществует он в таком случае не слишком долго.

Не последнюю роль играют и вопросы безопасности. Цифровизация повышает риски киберугроз, многих предпринимателей это отталкивает. К тому же защита данных и безопасная работа всей системы тоже требует усилий, времени, денег.

Как справиться: сила интеграции и объединения

Для успешной цифровой трансформации бизнеса необходимо четкое понимание того, что именно нужно конкретному бизнесу и как внедрить нужное решение. И это вопрос просвещения и соответствующего образования. Например, небольшая пиццерия, которая грамотно запустит CRM-систему почти сразу обойдет конкурента без онлайн-сервиса.

Второй важный шаг для предпринимателя, который решил совершенствоваться повышение цифровой грамотности персонала: научился сам, научи остальных. Такому бизнесмену нужно обучать сотрудников работе с новыми технологиями, развивать их цифровые компетенции, внедрять поощрительные системы.

Другой обязательный пункт — стратегия. Необходимо определить цели и задачи цифровизации, выбрать подходящие технологии, разработать план внедрения и оценить риски. Не стоит забывать и об информационной безопасности. Потребуется внедрить системы защиты от кибератак и разработать политику информационной безопасности.

Рост и развитие каждого отдельного предприятия, все равно крупного, среднего или самого маленького глобально связано с развитием отрасли в целом. Потому справиться со всеми вызовами внедрения цифровых решений можно объединившись. Объединение предпринимателей для решения общих проблем – это важный шаг на пути к цифровой зрелости. Вместе легче преодолевать трудности, обмениваться опытом и находить оптимальные решения. Потому так важны инициативы наподобие тех, что продвигает «Русское деловое общество».

Деловое и цифровое «Русское деловое общество»

«Русское деловое общество» (РДО) – это организация, объединяющая представителей малого и микробизнеса, организованная под эгидой отечественной IT- компании RC Group. Общество защищает интересы предпринимателей, предоставляет комплексы решений, помогает с образованием и ведением диалога с властью.

РДО лоббирует интересы малого и микробизнеса на законодательном уровне, вносит предложения, инициирует соответствующие проекты норм и законов на основе консолидированного мнения участников рынка. Вместе с тем организация консультирует предпринимателей, организует курсы, помогает в поиске финансирования и партнеров.

И, разумеется, содействует цифровой трансформации. Члены объединения могут использовать специальную платформу-приложение — настоящий мультикомбайн цифровизации. Сервис одновременно является мессенджером, содержит обучающие программы и курсы, собирает новости, ведет календарь профильных мероприятий, открывает доступ к нужным центрам поддержки, позволяет заниматься инвестициями или внедрять IT-решения.

РДО — пример нужного современному российскому бизнесу объединения, которое помогает укреплению и развитию предпринимательства, дает ему возможность быть услышанным и решать многие проблемы, связанные с цифровой трансформацией. Ведь один в поле не воин. Предпринимателям нужно объединять усилия для эффективного развития и достижения цифровой зрелости.