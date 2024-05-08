Логистическая сеть «Деловых Линий» расширилась, охватив новые направления автодоставки в Казахстане

Портфель направлений грузоперевозок компании пополнился четырьмя новыми городами — Аоягоз, Курчатов, Шемонаиха и Риддер, расширив таким образом перечень до 38 населенных пунктов в стране, предоставляемых для обслуживания клиентов. В компании рассказали, что движение товаров между Казахстаном и Россией усилилось за счет взаимной торговли компонентами, оборудованием для промышленности и транспортировкой документации.

Казахстан, наравне с другими стратегическими регионами, такими, как Беларусь, Армения и Киргизия, играет ключевую роль в цепочке поставок товаров из Запада, наблюдая ежегодный прирост объемов грузоперевозок.

«За предыдущий год мы зафиксировали увеличение импорта компонентов из Казахстана на более чем 21%, подъем в перевозках промышленного оборудования на 9%, доставка вещей личного пользования на 6% и выше», – сообщает пресс-центр «Деловых Линий».

Процедура отправки товаров предельно упрощена: отправителю из России достаточно привести груз на терминал компании или запросить его забор прямо с места расположения. Затем он будет доставлен непосредственно к получателю в Казахстане. Для клиентов из Казахстана предусмотрена услуга забора груза с адреса, после чего отправка осуществляется либо на российский адрес, либо на указанный пункт обслуживания.

Возможности доставки не ограничиваются исключительно групповыми отправлениями, предлагается также перевозка отдельной фурой. Временные рамки транспортировки автомобильным способом варьируются, например, из Москвы в Алматы путь занимает от 5 до 12 дней, из Челябинска в Караганду — не более 10 дней, а отправки из Санкт-Петербурга в Астану осуществляются в интервале от 3 до 10 дней.

Кроме того, доступна услуга авиаперевозок. Перелет из Москвы в Алматы займёт от 2 до 5 дней, тогда как путь из Санкт-Петербурга в Астану не превысит 4 дней.