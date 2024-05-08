В Санкт-Петербурге прошел показ документально-исторического киноцикла «Боевые знамена Отечества»

В преддверии Дня Победы в Санкт-Петербурге в Доме журналиста состоялся предпремьерный показ нового документально-исторического киноцикла «Боевые знамена Отечества», созданного студией «Телеинвест» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Эта работа посвящена славным страницам ратной истории нашей страны, подвигам наших предков, для которых честь и достоинство были неотъемлемой частью любви к своей малой родине и к своему Отечеству.

Стартовые шесть серий киноцикла рассказывают о разных военных баталиях русских воинов, которых всегда вдохновляло развевающееся над головами полковое знамя. Но авторам крайне важно было представить зрителям накануне главного праздника нашей страны серию, посвященную знаменам Великой Отечественной войны. Следующие серии расскажут о знаменах Первой мировой, Гражданской, Северной войны и других.

Главный научный консультант проекта – Георгий ВИЛИНБАХОВ, Председатель Геральдического Совета при Президенте Российской Федерации – главный герольдмейстер, заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа, доктор исторических наук.

Первые телепоказы состоятся в праздничные дни на канале «Санкт-Петербург» и в эфире ГТРК Луганской народной республики.