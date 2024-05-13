Дрезденская премия мира присуждена покойному Алексею Навальному

Дрезденская премия мира присуждена российскому диссиденту Алексею Навальному*, скончавшемуся при загадочных обстоятельствах в лагере для военнопленных за Полярным кругом 16 февраля.

"Сопротивление оппозиционного политика было и остается воодушевляющим примером для всех правозащитников, продолжающих его деятельность", - заявили организаторы в воскресенье.

Премию приняла вдова Навального Юлия Навальная, а хвалебную речь произнес бывший президент Германии Йоахим Гаук.

Гаук, который уже восхвалял Навального как «икону всех порядочных россиян» вскоре после известия о его смерти, использовал в воскресенье немецкое спортивное выражение и назвал диссидента «страшным противником» президента Владимира Путина.

*Алексей Навальный внесен в Реестр террористов и экстремистов, составленный Росфинмониторингом.