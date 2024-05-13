Путин назначил Шойгу членом Совбеза

Президент России Владимир Путин назначил бывшего министра обороны Сергея Шойгу главой Совета национальной безопасности и предложил на его место гражданского Андрея Белоусова.

В Кремле заявили, что на своих постах останутся глава администрации Валерий Герасимов и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Перестановки происходят в тот момент, когда Путин начинает свой пятый срок.

Белоусов занимал должность заместителя премьер-министра и был одним из самых влиятельных экономических советников Путина за последнее десятилетие.

"Сегодня победителем на поле боя становится тот, кто более открыт к инновациям и их внедрению", - заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.