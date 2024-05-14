Грузия готова принять закон об иноагентах, несмотря на массовые протесты

Премьер-министр Грузии пообещал продвигать спорный закон об «иностранном влиянии» на фоне очередной волны протестов в Тбилиси.

"Завтра парламент Грузии будет действовать по воле большинства населения и примет закон в третьем чтении", - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в телеобращении в понедельник вечером.

Кобахидзе заявил, что если законопроект будет отменен, то Грузия будет обязана принять другие законы, например, о «легализации однополых людей» и о «неконтролируемой иммиграции».

Законопроект потребует от организаций, которые получают более 20% своего финансирования из-за границы, регистрироваться в качестве агентов иностранного влияния. Критики назвали его «российским законом» из-за его сходства с законом, который Кремль использовал для подавления независимых СМИ и правозащитных групп.