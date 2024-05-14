В Армении задержаны десятки протестующих против земельной сделки с Азербайджаном

Протестующие недовольны решением премьер-министра Никола Пашиняна в прошлом месяце передать Азербайджану несколько необитаемых приграничных сел.

Обе стороны заявили, что это важная веха на пути к мирному соглашению после двух войн после распада Советского Союза.

Это решение вызвало гнев многих внутри Армении, а оппозиционные партии в парламенте заявляют, что попытаются начать процедуру импичмента Пашиняну.

Но партия премьер-министра «Гражданский договор» по-прежнему сохраняет там большинство и вряд ли порвет с ним.

Высокопоставленный армянский священнослужитель, архиепископ Баграт Галстанян, на прошлой неделе привел протестующих в Ереван, пройдя несколько дней пешком на расстояние около 100 миль (160 км) от деревни на северо-востоке страны.

На митинге тысяч сторонников Галстанян призвал к отставке Пашиняна. Он призвал участников начать акции гражданского неповиновения с целью свержения правительства.