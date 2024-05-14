Наводнение в Бразилии: ожидается еще больше дождей

Жители бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул готовились к новым дождям в эти выходные, поскольку в субботу продолжались усилия по спасению людей, застрявших в результате наводнения в штате на прошлой неделе .

Столица штата Порту-Алегри оказалась практически отрезанной, поскольку сильнейшее за 80 лет наводнение затопило целые кварталы. Аэропорт и автовокзал остаются закрытыми.

Национальный метеорологический институт Бразилии прогнозировал в пятницу днем, что за выходные может выпасть более 15 сантиметров (примерно 6 дюймов) дождя. По его словам, дожди продолжатся до понедельника.

Власти заявили, что существует высокая вероятность усиления ветров и повышения уровня воды в лагуне Патос — крупнейшей в Бразилии, расположенной к югу от Порту-Алегри.