Что такое палестинская Накба и почему она имеет значение?

Арабское слово Накба означает катастрофа или катастрофа. В отношении израильско-палестинского конфликта термин Накба или ан-Накба относится к палестинцам, потерявшим свою родину во время и после арабо-израильской войны 1948 года.

15 мая 1948 года стало началом арабо-израильской войны и долгое время было днем, когда палестинцы выходят на улицы в знак протеста против своего перемещения. Многие несут палестинские флаги, приносят ключи от своих бывших домов или несут транспаранты с символами ключей, иллюстрируя надежду на возвращение домой и то, что сообщество считает своим правом на возвращение.

В прошлом некоторые протесты переросли в жестокие столкновения. Израиль обвинил ХАМАС и другие организации, внесенные в список террористических организаций ЕС и других стран, в использовании этого дня для продвижения своих целей.

Термин «День Накбы» был придуман в 1998 году тогдашним палестинским лидером Ясиром Арафатом. Он назначил эту дату официальным днём празднования утраты палестинской родины.