Путин назвал Раиси «выдающимся лидером»

Президент России, Владимир Путин, выразил искренние соболезнования по поводу гибели иранского лидера, Эбрагима Раиси, и назвал его «выдающимся политиком».

Путин отметил, что Раиси всегда отличался преданностью своей стране и сыграл важную роль в укреплении дружественных отношений между Россией и Ираном. Его усилия направлены на развитие стратегического партнерства между двумя государствами.

В своем заявлении Путин выразил искренние соболезнования верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи и всему народу страны в связи с невосполнимой утратой.