Эквадор: в семи провинциях объявлено чрезвычайное положение

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в среду новое чрезвычайное положение в семи провинциях.

Причиной принятия этой меры было названо растущее число насильственных смертей и преступлений в провинциях Гуаяс, Эль-Оро, Санта-Елена, Манаби, Сукумбиос, Орельяна и Лос-Риос, а также в одном районе провинции Асуай.

Согласно указу, подписанному Нобоа, эта мера будет действовать в течение 60 дней.

Согласно новому указу, силы безопасности смогут входить в дома и перехватывать корреспонденцию в целевых провинциях без предварительного разрешения, хотя это еще должно быть согласовано с Конституционным судом.

Предыдущее чрезвычайное положение было объявлено в январе после того, как Хосе Адольфо Масиас, считавшийся опасным наркобароном, сбежал из-под стражи строгого режима.