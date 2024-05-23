Макрон провел переговоры с властями Новой Каледонии

Президент Эммануэль Макрон встретился в четверг с местными властями Новой Каледонии, пытаясь найти политическое решение, позволяющее положить конец беспорядкам на французском архипелаге в южной части Тихого океана .

Он назвал беспорядки «абсолютно беспрецедентным повстанческим движением» и заявил, что подкрепления французской полиции в Новой Каледонии будут оставаться столько, сколько потребуется, поскольку ситуация в регионе все еще не стабилизировалась.

«В ближайшие часы и дни там, где это необходимо, будут запланированы новые масштабные операции, и республиканский порядок будет полностью восстановлен, потому что другого выбора нет», — заявил Макрон в столице Нумеа во время своей наспех организованной поездки.